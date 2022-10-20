NYT: На фоне войны в Украине нарушена координация России с Израилем по Сирии

Американское издание The New York Times пишет о том, что из-за войны против Украины российская армия значительно сократила свое присутствие в Сирии, и на этом фоне была снижена координация с Израилем в сфере безопасности.

Патрик Кингсли, Ронен Бергман и Хуайда Саад со ссылкой на высокопоставленные источники в странах Запада и в Израиле пишут, что из Сирии выведены от 1200 до 1600 российских военнослужащих или даже больше. На украинский фронт переброшены авиация, оборудование, зенитно-ракетные комплексы, включая С-300 (доставленные в Сирию в 2018-2019 годах). Также были переведены из Сирии многие офицеры, в том числе высшего звена.

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Российское военное руководство все менее вовлечено в повседневное управление группировкой в Сирии, что привело к нарушению координации действий вооруженных сил между Москвой и Иерусалимом, отмечается в публикации.

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Сложившаяся ситуация может влиять на решения по поводу нанесения ударов ЦАХАЛом по целям в Сирии, а также может быть фактором в дискуссии о целесообразности поставок Украине некоторых видов израильских вооружений, полагают авторы статьи.

В то же время, в статье отмечается, что Россия сохраняет военное присутствие в Сирии, где для прикрытия российских военно-воздушных и военно-морских баз остаются ЗРК С-400. Также в этой стране по-прежнему действует российская военная полиция.

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Израильские официальные лица выражают обеспокоенность по поводу того, что дальнейшее сокращение численности российских войск в Сирии может позволить Ирану расширить там свое влияние, пишет NYT.

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Комментарий редакции NEWSru.co.il

Отметим, что уже более месяца (с 17 сентября) не появлялось сообщений о нанесении ЦАХАЛом ударов по целям в Сирии. Такого длительного перерыва не было в течение последнего года (похожий перерыв был в марте-апреле 2022 года, а также с декабря 2021-го по январь 2022-го, но они были короче, чем перерыв осенью 2022 года).

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Связано ли это с потерей координации между российскими и израильскими военными, отсутствием оперативной необходимости (возможно, иранцы прекратили поставки вооружений "Хизбалле" и другим проиранским силам в Сирии, отдав предпочтение выгодному военно-техническому сотрудничеству с Россией) или другими факторами, неясно.