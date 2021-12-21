Шторм "Кармель" и рост заболеваемости. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 21 декабря

В центре внимания израильских СМИ остается шторм "Кармель" и рост заболеваемости в Израиле. Впервые за два месяца число новых заболевших превысило тысячу человек.

"Исраэль а-Йом": Второй день шторма "Кармель" в Израиле: ветрено, опасность затоплений





"Едиот Ахронот": Глава правительства и специалисты минздрава обсуждают новые ограничения





"Маарив": Безработица продолжает сокращаться, количество свободных вакансий растет





"Гаарец": Арье Дери признается в налоговых нарушениях и подаст в отставку из Кнессета





"Исраэль а-Йом": Второй день шторма "Кармель" в Израиле: ветрено, опасность затоплений

Во вторник, 21 декабря, в Израиле продолжается шторм "Кармель". Ожидаются сильные ветры и ливневые дожди, на побережье высока опасность затоплений. Накануне из-за тяжелых погодных условий уже были пострадавшие. 40-летний мужчина, на которого в Нетании упало дерево, остается в нестабильном, критическом состоянии. Из больницы "Бейлинсон" передают, что мужчина подключен к аппаратам жизнеобеспечения.











"Едиот Ахронот": Глава правительства и специалисты минздрава обсуждают новые ограничения

Вечером 20 декабря глава правительства Нафтали Беннет провел консультации со специалистами минздрава и других ведомств. 20 декабря впервые за два месяца число новых инфицированных превысило тысячу. Минздрав потребовал ввести новые ограничения.







"Маарив": Безработица продолжает сокращаться, количество свободных вакансий растет

Согласно данным центрального статистического бюро, во второй половине ноября уровень безработицы снизился на 0,5% или на 23,4 тысячи человек по сравнению с данными за первую половину ноября, и составил 4,7% (200,2 тысячи человек). Средний уровень безработицы в ноябре снизился на 0,5% по сравнению с безработицей за октябрь и составил 5,1%. Это все еще на 1,5% больше докризисного показателя.











"Гаарец": Арье Дери признается в налоговых нарушениях и подаст в отставку из Кнессета





Лидер партии ШАС Арье Дери в рамках досудебного соглашения признается в налоговых нарушениях и подаст в отставку из Кнессета, после этого прокуратура не будет добиваться для него наказания в виде лишения свободы и признания его действий постыдными ("калон"). Подав в отставку из Кнессета, Арье Дери останется на посту лидера партии ШАС с тем, чтобы иметь возможность участвовать в следующих парламентских выборах.