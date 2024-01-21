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    Пресса

    WSJ: ХАМАС может сопротивляться ЦАХАЛу в Газе еще несколько месяцев

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    WSJ: ХАМАС может сопротивляться ЦАХАЛу в Газе еще несколько месяцев
    AP Photo/Adel Hana

    Издание Wall Street Journal пишет, что за более чем 100 дней боевых действий в секторе Газы ЦАХАЛ не добился поставленной цели: ликвидации террористической организации ХАМАС на этой территории. По оценкам американских военных специалистов, ХАМАС остается боеспособной силой.

    Авторы публикации Нэнси Юсеф, Джаред Мэлсин и Кэрри Келлер-Линн отмечают, что оценки Израиля и США значительно расходятся.

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    По оценкам США, в рядах ХАМАСа на момент начала войны (07.10.2023) было от 25000 до 30000 боевиков в дополнение к тысячам полицейских и других сил. По оценкам Израиля, в рядах ХАМАСа на момент начала войны было 30000 или более боевиков. В этом оценки примерно совпадают.

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    По оценкам израильских военных, с начала войны в секторе Газы были убиты около 9000 боевиков ХАМАСа, а во время отражения нападения 7 октября – более 1000, итого – около 10000. При этом по данным ЦАХАЛа, около 16000 боевиков ХАМАСа были ранены, и около половины из них не мог вернуться к участию в боевых действиях. То есть совокупные безвозвратные потери ХАМАСа – примерно 18000 боевиков, около 60% личного состава.

    Американская сторона считает, что от 10500 до 11700 боевиков ХАМАСа были ранены и многие из них могут вернуться к участию в боевых действиях. Спецслужбы США полагают, что ХАМАС остается боеспособной военной силой, обладают достаточными запасами ракет и других боеприпасов, чтобы продолжать наносить удары по Израилю и израильским силам в Газе в течение еще нескольких месяцев.

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    Согласно военной доктрине США, обычные вооруженные силы, потерявшие 25-30% своих бойцов, считаются неэффективными в бою. Но военные структуры ХАМАСа не являются регулярной армией, боевики ведут партизанскую войну в густонаселенной городской среде и имеют доступ к сотням километров туннелей под сектором Газы.

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    Оценка спецслужб США, включенная в секретный доклад в январе 2024 года, была основана на перехваченных сообщениях, анализе руин в секторе Газы, наблюдении за территорией с помощью дронов и разведывательных данных, предоставленных израильтянами, пишет WSJ.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Января 2024
    107-й день войны в Израиле. Хронология событий
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