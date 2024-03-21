Reuters: Израиль дал США гарантии, что использование американского оружия в Газе не нарушит законы

Израиль предоставил письменные гарантии, в соответствии с требованиями Госдепартамента США, о том, что поставленное американское оружие не будет использоваться с нарушением гуманитарных законов в секторе Газы. Об этом сообщил официальный представитель США.

Как отмечает Reuters, у правительства Израиля был срок до воскресенья, чтобы представить такие письменные гарантии. Госдепартамент США к началу мая оценит, соблюдает ли Израиль данное обещание, и доложит Конгрессу США.

Израиль был обязан дать подобные гарантии после того, как президент США Джо Байден подписал "Меморандум о национальной безопасности", в котором говорится, что продажа оружия союзникам США (включая Израиль) будет зависеть от заслуживающего доверия обязательства со стороны государства действовать во время войны в соответствии с международным правом, при этом соблюдая права человека, снижая риск причинения вреда гражданскому населению и обеспечивая возможность гуманитарной помощи.