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    Пресса

    Reuters: Иран поставил России сотни баллистических ракет

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    Reuters: Иран поставил России сотни баллистических ракет
    Vahid Reza Alaei/Iranian Defense Ministry, via AP

    Иран поставил в Россию около 400 ракет, в их числе баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, сообщает агентство Reuters.

    Авторы публикации Париса Хафези, Джон Айриш, Том Балмфорт и Джонатан Лэндэй отмечают, что эти ракеты можно запускать с мобильных комплексов. Ракеты этого типа способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

    По данным Reuters, поставки начались в начале января 2024 года после заключения сделки между иранскими и российскими военными.

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    Источник в военном руководстве Ирана сообщил Reuters о по меньшей мере четырех поставках ракет и о том, что ожидаются новые поставки. Одни партии были отправлены в Россию морским путем через Каспийское море, другие были перевезены на самолетах.

    Российский источник подтвердил, что ракеты достигли места назначения.

    В Белом доме, как пишет Reuters, известно о переговорах по поставкам этого типа вооружений между Россией и Ираном, однако подтверждения тому, что поставка состоялась, у американских чиновников пока нет.

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    В начале января издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных американских представителей писало, что Россия ведет переговоры о закупке иранских баллистических ракет малой дальности. Собеседники WSJ отмечали тогда, что поставки ракет улучшат способность России наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. Это может иметь критическое значение, поскольку на Западе ослабевает готовность помогать Украине. По мнению аналитиков, Россия намерена "пробить" систему противовоздушной обороны Украины с помощью массированных ракетных запусков.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 4 Января 2024
    WSJ: Россия хочет закупить в Иране баллистические ракеты малой дальности
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 15 Ноября 2023
    Reuters сообщает о прогрессе в строительстве завода иранских дронов под Елабугой
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