WSJ: ХАМАС снизил требования по сделке с Израилем, переговоры об "обмене пленными" продолжаются

Белый дом и арабские государства прилагают всё большие усилия для достижения соглашения, которое остановило бы боевые действия в секторе Газы и привело к освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом, пишет Wall Street Journal.

В публикации Джареда Малсина и Саммер Саид сообщается, что 22 февраля Вашингтон направил в Израиль координатора администрации США по Ближнему Востоку Бретта Макгерка, который встретится с израильскими официальными лицами через день после переговоров в Каире, где он контактировал с представителями египетских властей, участвующими в переговорах с руководством ХАМАСа.

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Ожидается, что директор ЦРУ Уильям Бернс встретится в ближайшие дни с высокопоставленными лидерами стран Ближнего Востока. Это может указывать на определенный прогресс на переговорах, отмечает WSJ.

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23 февраля в Париже Бернс должен обсудить ход переговоров с главой египетской разведки Аббасом Камалем и премьер-министром Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом аль-Тани. По данным WSJ, на эту встречу был приглашен и глава "Мосада" Давид Барнеа, но Израиль не подтвердил его участие в переговорах.

В прошлый раз Бернс, Камаль, аль-Тани и Барнеа встречались в январе, тогда была принципиально согласована формула шестинедельного прекращения огня. Однако ХАМАС не принял предложение, потребовав полного и окончательного прекращения огня до начала процесса "обмена пленными".

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По словам египетских чиновников, переговоры возобновились после того, как ХАМАС заявил, что готов снизить свои условия по количеству палестинских заключенных, которых требуется освободить из израильских тюрем в обмен на заложников, удерживаемых в Газе. Теперь речь идет о 3000 заключенных. В январе, по данным СМИ, речь шла о 5000 заключенных. Ранее ХАМАС требовал освобождения всех заключенных женщин и несовершеннолетних (по разным данным до 19 лет или до 21 года), а также заключенных, приговоренных к пожизненному заключению (то есть террористов, осужденных за убийства израильтян). ХАМАС по-прежнему настаивает на освобождении тех, кто отбывает длительные сроки тюремного заключения по делам, связанным с терроризмом.

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Ключевым препятствием на переговорах остается продолжительность прекращения огня, пишет WSJ. ХАМАС требует, чтобы переговоры о постоянном прекращении огня начались немедленно после начала шестинедельной паузы. ХАМАС запросил план, согласно которому дальнейшее освобождение заложников во время прекращения огня будет зависеть от прогресса в переговорах по прекращению войны, заявили египетские официальные лица.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что прекращение войны – это "красная линия", которую он не переступит. Правительство Израиля по-прежнему декларирует две цели войны: уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

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ХАМАС, заявляя о готовности на шестинедельное прекращение огня и снижении числа освобождаемых из тюрем заключенных, подчеркивает, что продолжит держать в плену израильских солдат-мужчин до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня и не будет завершен полный вывод израильских войск из сектора Газы, заявили представители Египта.

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Израильские официальные лица ранее сообщали участникам переговоров, что они готовы обсуждать только аспекты сделки, связанные с гуманитарной помощью. По словам египетских чиновников, Израиль не отправил техническую группу в Каир для начала непрямых переговоров с ХАМАСом.