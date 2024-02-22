WSJ: ХАМАС снизил требования по сделке с Израилем, переговоры об "обмене пленными" продолжаются
Белый дом и арабские государства прилагают всё большие усилия для достижения соглашения, которое остановило бы боевые действия в секторе Газы и привело к освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом, пишет Wall Street Journal.
В публикации Джареда Малсина и Саммер Саид сообщается, что 22 февраля Вашингтон направил в Израиль координатора администрации США по Ближнему Востоку Бретта Макгерка, который встретится с израильскими официальными лицами через день после переговоров в Каире, где он контактировал с представителями египетских властей, участвующими в переговорах с руководством ХАМАСа.
Ожидается, что директор ЦРУ Уильям Бернс встретится в ближайшие дни с высокопоставленными лидерами стран Ближнего Востока. Это может указывать на определенный прогресс на переговорах, отмечает WSJ.
23 февраля в Париже Бернс должен обсудить ход переговоров с главой египетской разведки Аббасом Камалем и премьер-министром Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом аль-Тани. По данным WSJ, на эту встречу был приглашен и глава "Мосада" Давид Барнеа, но Израиль не подтвердил его участие в переговорах.
В прошлый раз Бернс, Камаль, аль-Тани и Барнеа встречались в январе, тогда была принципиально согласована формула шестинедельного прекращения огня. Однако ХАМАС не принял предложение, потребовав полного и окончательного прекращения огня до начала процесса "обмена пленными".
По словам египетских чиновников, переговоры возобновились после того, как ХАМАС заявил, что готов снизить свои условия по количеству палестинских заключенных, которых требуется освободить из израильских тюрем в обмен на заложников, удерживаемых в Газе. Теперь речь идет о 3000 заключенных. В январе, по данным СМИ, речь шла о 5000 заключенных. Ранее ХАМАС требовал освобождения всех заключенных женщин и несовершеннолетних (по разным данным до 19 лет или до 21 года), а также заключенных, приговоренных к пожизненному заключению (то есть террористов, осужденных за убийства израильтян). ХАМАС по-прежнему настаивает на освобождении тех, кто отбывает длительные сроки тюремного заключения по делам, связанным с терроризмом.
Ключевым препятствием на переговорах остается продолжительность прекращения огня, пишет WSJ. ХАМАС требует, чтобы переговоры о постоянном прекращении огня начались немедленно после начала шестинедельной паузы. ХАМАС запросил план, согласно которому дальнейшее освобождение заложников во время прекращения огня будет зависеть от прогресса в переговорах по прекращению войны, заявили египетские официальные лица.
Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что прекращение войны – это "красная линия", которую он не переступит. Правительство Израиля по-прежнему декларирует две цели войны: уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.
ХАМАС, заявляя о готовности на шестинедельное прекращение огня и снижении числа освобождаемых из тюрем заключенных, подчеркивает, что продолжит держать в плену израильских солдат-мужчин до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня и не будет завершен полный вывод израильских войск из сектора Газы, заявили представители Египта.
Израильские официальные лица ранее сообщали участникам переговоров, что они готовы обсуждать только аспекты сделки, связанные с гуманитарной помощью. По словам египетских чиновников, Израиль не отправил техническую группу в Каир для начала непрямых переговоров с ХАМАСом.