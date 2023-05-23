WSJ: Украине предложат союзнические отношения по израильскому образцу

Согласно изданию The Wall Street Journal, руководство США и других стран NATO рассматривает возможность предоставления Украине статуса стратегического партнера по образцу израильско-американских особых отношений.

Это позволит странам альянса продолжать снабжать Киев вооружениями и технологиями без необходимости непосредственного участия в боевых действия.

"Израильская модель поможет решить основные проблемы Украины в сфере безопасности", – цитирует издание источник в Белом доме.

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Польский президент Анджей Дуда в интервью изданию рассказал, что дискуссия по этому вопросу ведется на уровне глав государств, и что "Россия сегодня должна понять, что Украина получила гарантии безопасности, и они не закончатся ни со временем или из-за "усталости" Запада".

По данным WSJ, лидеры Германии, Франции, Великобритании и США в целом готовы поддержать этот план.

При этом издание приводит слова бывшего главы департамента планирования NATO Фабриса Потье: "Соглашение должно быть достаточно обязывающим, чтобы вызывать доверие, иначе власти России не воспримут его всерьез, и соглашение не сможет их остановить и предотвратить новую войну".

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