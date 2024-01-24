WSJ: ХАМАС готов освободить часть израильских заложников

Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники в Египте сообщает, что руководство террористической организации ХАМАС уведомило посредников о готовности освободить часть заложников.

Согласно указанному источнику, ХАМАС готов освободить всех удерживаемых гражданских женщин и детей в обмен на длительное прекращение огня в Газе. По всей видимости, потребуется и освобождение из израильских тюрем большой группы палестинских заключенных, но в публикации WSJ об этом не сказано.

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Автор публикации Саммер Саид отмечает, что информация о готовности ХАМАСа освободить часть заложников последовала за предложением властей Израиля о прекращении огня на несколько месяцев в обмен на освобождение всех гражданских заложников (женщин, детей, мужчин). Этот сценарий предусматривал также вывод израильских войск из некоторых районов Газы и разрешение жителям Газы свободно передвигаться по территории сектора.

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Несмотря на некоторый сдвиг, посредники по-прежнему отмечают, что соглашение о сделке пока не достигнуто, переговоры могут провалиться.

Дипломаты-посредники призвали Израиль и ХАМАС договориться о поэтапном процессе, который начнется с освобождения заложников и, в конечном итоге, приведет к выводу израильских войск и прекращению войны в секторе Газы.

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В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и в руководстве ХАМАСа от комментариев по поводу возможной сделки пока воздерживаются.