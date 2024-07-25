CNN: Харрис предстоит занять четкую позицию по Израилю

Вице-президент Камала Харрис практически обеспечила себе демократическую номинацию на пост президента, однако, отмечает CNN, никому не известна ее позиция по одному из ключевых вопросов внешней политики США – отношениям с Израилем. Возможно, ясность появится после ее встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Президент Джо Байден – один из наиболее произраильских американских лидеров в истории. Он называет себя сионистом и на протяжении своей полувековой политической карьеры показал себя настоящим другом еврейского государства – несмотря на разногласия с нынешним главой израильского правительства.

Телеканал попытался выяснить у близких к Харрис источников, какой в случае избрания будет ее политика в вопросе о поставках Израилю вооружений. Но даже в этом максимально прикладном вопросе журналисты не смогли получить внятный ответ.

Вопрос вызывает беспокойство и в еврейской общине США. Еврейский Демократический совет США и объединение "Еврейские женщины за Камалу" попытались узнать об отношении Харри к Израилю у еврейского супруга вице-президента Дуга Эмхофа, носящего титул второго джентльмена США.

"Вице-президент была и остается сторонником Израиля как безопасного, еврейского демократического государства. Она сделает все, чтобы Израиль смог себя защитить. Потому что такова Камала. Точка", – ответил он.

Заместитель советника Харрис по национальной безопасности Дин Либерман ушел от прямого ответа на вопрос, является ли вице-президент сионисткой. "Можно критиковать ту или иную политику израильского правительства и при этом поддерживать Израиль и его народ. Эта поддержка никак не противоречит убеждению вице-президента, что палестинцы имеют право на свободу, достоинство и самоопределение", – ответил он.

Телеканал отмечает, дочь Эмхофа после 7 октября принимала участие в пропалестинских мероприятиях. Однако сам он ощущает неразрывную связь с еврейством и с Израилем. "Я буду сохранять еврейский образ жизни, возможно, мы прикрепим мезузу к Белому дому, как она прикреплена к резиденции вице-президента", – говорит он.