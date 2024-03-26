NYT: Болсонару пытался найти укрытие в венгерском посольстве

Как утверждает газета New York Times, в феврале 2024 года, после того, как у бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару был изъят паспорт, он попытался укрыться в венгерском посольстве и провел на его территории два дня.

Согласно камерам видеонаблюдения, автомобиль с политиком прибыл в посольство 12 февраля. Болсонару, которого сопровождали двое охранников, встречал лично посол Миклош Халмай. Источник в посольстве подтвердил, что Болсонару находился на его территории.

Данные спутниковой видеосъемки свидетельствуют, что машина бывшего президента была запаркована на территории посольства. Однако сам политик старался на камеры не попадать – пока не покинул дипломатическую миссию 14 февраля.

Против Болсонару возбуждено дело по обвинению в государственном перевороте. Он прибыл в посольство через несколько дней после ареста двух его помощников. Паспорт у него изъяли, чтобы он не сбежал из Бразилии.

Представители бывшего президента признают, что Болсонару, близкий друг премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, находился в посольстве, но не соглашаются с утверждением, что он искал укрытия. По их версии, он прибыл, чтобы провести беседу о политической ситуации в двух странах.