x
26 марта 2024
|
последняя новость: 14:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
26 марта 2024
|
26 марта 2024
|
последняя новость: 14:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Пресса

NYT: Болсонару пытался найти укрытие в венгерском посольстве

время публикации: 26 марта 2024 г., 13:32 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 13:36
NYT: Болсонару пытался найти укрытие в венгерском посольстве
AP Photo/Eraldo Peres

Как утверждает газета New York Times, в феврале 2024 года, после того, как у бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару был изъят паспорт, он попытался укрыться в венгерском посольстве и провел на его территории два дня.

Согласно камерам видеонаблюдения, автомобиль с политиком прибыл в посольство 12 февраля. Болсонару, которого сопровождали двое охранников, встречал лично посол Миклош Халмай. Источник в посольстве подтвердил, что Болсонару находился на его территории.

Данные спутниковой видеосъемки свидетельствуют, что машина бывшего президента была запаркована на территории посольства. Однако сам политик старался на камеры не попадать – пока не покинул дипломатическую миссию 14 февраля.

Против Болсонару возбуждено дело по обвинению в государственном перевороте. Он прибыл в посольство через несколько дней после ареста двух его помощников. Паспорт у него изъяли, чтобы он не сбежал из Бразилии.

Представители бывшего президента признают, что Болсонару, близкий друг премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, находился в посольстве, но не соглашаются с утверждением, что он искал укрытия. По их версии, он прибыл, чтобы провести беседу о политической ситуации в двух странах.

fb tel insta twitter youtube tictok