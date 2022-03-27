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NEWSru.co.il :: Пресса27 марта 2022 г., 05:29

Bild: Германия хочет купить у Израиля системы ПРО Arrow 3 для защиты от российских ракет

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Bild: Германия хочет купить у Израиля системы ПРО Arrow 3 для защиты от российских ракет Bild: Германия хочет купить у Израиля системы ПРО Arrow 3 для защиты от российских ракет Bild: Германия хочет купить у Израиля системы ПРО Arrow 3 для защиты от российских ракет

Немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники пишет о заинтересованности Германии в покупке израильских противоракетных систем Arrow 3 ("Хец-3") для защиты своей территории от российских ракет (в частности, упомянуты и показаны "Искандеры").

Автор публикации Анжелика Хеллеманн пишет, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждал с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3. Стоимость сделки оценивается в 2 миллиарда евро. По оценке источников Bild, система ПРО Arrow 3 может быть поставлена на вооружение армии ФРГ в 2025 году.

В публикации сказано, что власти Германии рассчитывают на способность Arrow 3 защитить немцев от российских ракет так же, как "Железный купол" защищает израильтян от ракет из Газы. Радарные комплексы планируется установить в трех регионах ФРГ. Bild пишет, что этот "радарный щит" позволит также прикрыть от ракетных ударов Польшу, Румынию и страны Балтии, но им придется самостоятельно приобрести у Израиля сами батареи ПРО Arrow 3 (Германия будет поставлять им только радарное изображение).

Системы ПРО Arrow 3 ("Хец-3") предназначена для перехвата баллистических ракет вне атмосферы. Эта система еще в 2017 году была передана на вооружение ЦАХАЛа. В последние годы проводились испытания улучшенной системы "Хец-3".


Система "Хец-3", разработанная под руководством главного субподрядчика, концерна "Таасия Авирит", является ключевым элементом многослойной системы обороны государства Израиль, в чьи задачи входит защита от баллистических ракет. Система для перехвата ракет "Хец-3" считается одной из лучших в мире благодаря своей высокой точности и увеличенному радиусу действия.

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