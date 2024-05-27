WSJ: США пытаются предотвратить принятие МАГАТЭ резолюции, осуждающей Иран

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные дипломатические источники, администрация США оказывает давление на Францию и Великобританию, намеренных представить на рассмотрение МАГАТЭ резолюцию с осуждением ядерной программы Ирана.

Согласно публикации, в Вашингтоне опасаются, что такая резолюция приведет к нарастанию напряженности между Ираном и США накануне президентских выборов. В случае, если такая резолюция все же будет представлена, американский представитель намерен воздержаться.

В администрации полагают, что после гибели президента Эбрагима Раиси политический курс Ирана стал более нестабильным. Там и ранее заявляли, что стремятся решить проблему иранских ядерных разработок дипломатическим путем.

WSJ констатирует: если США воздержатся при вынесении резолюции на голосование, это станет серьезным ударом по авторитету Международного агентства по атомной энергии. Будет нанесен значительный ущерб международным усилиям по сдерживанию Ирана.

Официальные представители администрации США, к которым издание обратилось за комментарием, опровергают эту информацию. Отметим, что, по сведениям МАГАТЭ, Иран располагает количеством обогащенного урана, достаточным для изготовления трех атомных бомб.