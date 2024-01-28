New York Times: Близки к завершению переговоры об условиях освобождения заложников в Газе

Близки к завершению переговоры, которые ведутся под руководством США, об условиях освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе, пишет в издании The New York Times политический обозреватель Питер Бейкер.

Речь о соглашении, в рамках которого Израиль приостановит войну в Газе примерно на два месяца в обмен на освобождение более 100 заложников. "Эта сделка может быть заключена в ближайшие две недели и трансформирует конфликт, охвативший регион", – сказано в публикации.

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Участники переговоров разработали письменный проект соглашения, объединяющий предложения, выдвинутые Израилем и ХАМАСом за последние 10 дней, в базовый пакет, который станет предметом переговоров в Париже в воскресенье, 28 января. В переговорах будут участвовать представители Израиля, США, Египта и Катара. Американскую сторону в Париже будет представлять директор ЦРУ Уильям Бернс. Если во Франции будет достигнут прогресс, Вашингтон вновь направит в ближневосточный регион координатора Бретта Макгерка.

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Автор публикации пишет, что участники переговоров относятся к перспективе достижения соглашения "с осторожным оптимизмом", так как между сторонами конфликта есть значительные разногласия по условиям сделки. Эти разногласия в пятницу, 26 января, президент США Джо Байден обсуждал по телефону с лидерами Египта и Катара, которые выступают посредниками на переговорах с ХАМАСом.