WSJ: ХАМАС сохранил 60-80% туннелей

Как отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на израильские и американские источники, несмотря на то, что война в секторе Газы длится уже более 100 дней, Израилю удалось уничтожить только 20-40% от разветвленной сети туннелей, созданной ХАМАСом.

Израильские собеседники издания признают, что решение проблемы туннелей – ключ как к захвату руководства ХАМАСа, так и к освобождению оставшихся израильских заложников. Однако разные пути борьбы с ними, включая затопление и использование роботов и специально обученных собак, имеют лишь ограниченный успех.

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Сеть туннелей простирается на 300 миль. Они позволяют ХАМАСу оборудовать безопасные склады вооружений и места отдыха для боевиков, перебрасывать силы. Под землей расположены и командные пункты.

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Издание цитирует израильского переговорщика Гершона Баскина, который выражает удивление, насколько мало знали в Израиле о том, что происходит в Газе, фактически, на израильском заднем дворе.

WSJ отмечает, что израильские коммандос готовились уничтожать туннели, а не зачищать их. Кроме того, цели операции – уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников – нередко входят в противоречие друг с другом. По оценке израильских источников, главарь террористов Яхья Синуар использует заложников как живой щит.