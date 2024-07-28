Telegraph: ХАМАС пытает израильских заложников, Бен-Гвир отверг требования террористов

Британская газета The Telegraph сообщила, что ХАМАС снял видео, на котором показано, как террористы пытают израильских заложников.

На одной из видеозаписей хамасовцы обращаются к министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру, заявляя, что пытки будут продолжаться, есть условия содержания заключенных в израильских тюрьмах и зонах временного содержания не улучшатся.

В публикации со ссылкой на некого "высокопоставленного израильского чиновника" утверждается, что Бен-Гвир посмотрел видео, опубликованное ХАМАСом, и отказался улучшать условия содержания террористов в израильских тюрьмах.

Бен-Гвир опроверг сообщение британского издания, заявив, что не получал никаких видео от ХАМАСа, и подчеркнув, что не намерен реагировать на пропаганду ХАМАСа.