В интервью WSJ Нетаниягу объяснил, почему Израиль опасается передавать оружие Украине

Американское издание Wall Street Journal опубликовало интервью с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, в котором обсуждаются как внутренняя, так и внешняя политика еврейского государства. Беседовал Дов Либер.

Интервью начинается с разговора о том, как израильская оппозиция оказывает сопротивление намерению правительства Нетаниягу провести юридическую реформу. Глава правительства Израиля говорит о том, что намерен все же провести реформу судебной системы, но готов отказаться от наиболее спорных ее идей. В частности, он заявил, что закон о преодолении вето БАГАЦа не будет частью реформы юридической системы.

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Затем в интервью упоминается тема военного сотрудничества Ирана и России, которая ведет войну против Украины. Отвечая на вопрос о том, как это повлияло на израильско-российские отношения, Нетаниягу говорит, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана вызывает серьезную озабоченность в Израиле, поскольку поставки вооружений идут в обе стороны. При этом он упоминает об оказании Израилем помощи Украине – в том числе о поставке гражданской системы оповещения о ракетных обстрелах. Вновь, как и ранее в интервью The Jerusalem Post, Нетаниягу заявляет, что Израиль не поставляет Украине оружие, так как опасается, что это оружие попадет впоследствии в Иран – как это происходило, например, с противотанковыми западными комплексами, которые поставлялись вооруженным силам Украины – и может затем оказаться у ливанской "Хизбаллы".

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Нетаниягу говорит о том, что Израиль – "страна размером с Нью-Джерси", при этом на еврейское государство направлены десятки тысяч ракет, и батареи "Железного купола", являясь частью системы ПРО Израиля, защищают миллионы израильтян от ракет противника. Он подчеркнул, что для Израиля недопустимо, чтобы эти вооружения оказались в руках Ирана, что может значительно ослабить обороноспособность Израиля.

Премьер-министр подчеркнул, что нейтралитет Израиля не означает, что израильское правительство занимает пророссийскую позицию. Нетаниягу сказал, что Израиль на стороне Украины, но первоочередной своей задачей он считает обеспечение безопасности еврейского государства. И контакты с командованием российской армии необходимы Израилю для того, чтобы бороться против военного присутствия Ирана в Сирии, отметил Нетаниягу.

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Далее в интервью речь идет о военной составляющей иранской ядерной программы. И Нетаниягу заявляет, что Тегеран давно вынашивает планы по созданию собственного ядерного оружия, что было подтверждено документами, похищенными "Мосадом". Он вновь говорит об опасности "ядерных сделок" с Ираном, которые не могут остановить режим аятолл.