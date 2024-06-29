The Washington Post: Катар готов выступить посредником на переговорах с "Хизбаллой"

Издание The Washington Post пишет об угрозе большой войны между "Хизбаллой" и Израилем. Отмечается, что многие страны, в частности Германия и Канада, призвали своих граждан покинуть Ливан.

При этом, как пишут Карим Фахим, Джон Хадсон и Сара Дадуч, власти США пока свои граждан к эвакуации не призывали, хотя и направили в восточное Средиземноморье десантный корабль Wasp, который можно будет использовать для эвакуации в случае необходимости.

WP напоминает: "Хизбалла" отказывается прекратить боевые действия против Израиля до тех пор, пока ЦАХАЛ продолжает военную операцию в секторе Газы. Война идет уже 267-й день, и вероятность активизации боевых действий на ливанско-израильском фронте возрастает.

Вашингтон пытается оказывать дипломатическое давление на Бейрут. Но власти Ливана не контролируют "Хизбаллу". В этой ситуации свои посреднические услуги предлагает Катар, пишет издание "Аль-Ахбар", близкое к "Хизбалле".