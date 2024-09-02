Yeni Safak: страны ислама должны ввести блокаду Израиля и создать единую армию, чтобы защитить Газу

Турецкая проправительственная газета Yeni Safak представила план, который, по мнению издания, всего за пять дней позволит положить конец "израильской агрессии в секторе Газы". Для этого все мусульманские страны должны действовать сообща.

План предусматривает введение 57 государствами, входящими в Организацию исламского сотрудничества полной воздушной и морской блокады Израиля. Она должна включать, в том числе, запрет на заходы в порты судам, идущим в Израиль или из Израиля.

Yeni Safak отмечает, что введенная йеменскими хуситами блокада показала свою эффективность, заставив судоходные компании отказаться от Суэцкого канала, направив корабли вокруг Африки. На то, что действия хуситов наносят огромный ущерб экономике Египта, издание внимания не обращает.

Газета приводит в пример Турцию, которая полностью разорвала коммерческие отношения с Израилем, и Колумбию, отказавшуюся от поставок Израилю угля. Она напоминает, что Израиль зависит от импорта, заявляя, что особенно легко будет перекрыть израильскую торговлю с Дальним Востоком, идущую через порты мусульманских государств.

Издание также предлагает создать единую исламскую армию. Оно отмечает, что в 57 мусульманских странах живет около двух миллиардов человек, а численность вооруженных сил этих стран превышает 17 миллионов человек. Необходимо создать "мусульманский NATO", который сможет предотвратить то, что происходит в Газе. Yeni Safak не уточняет, идет ли речь о прямой военной конфронтации с Израилем.