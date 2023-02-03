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    Пресса

    The Times: МИД Великобритании приостановил процесс признания КСИР террористической организацией

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    The Times: МИД Великобритании приостановил процесс признания КСИР террористической организацией
    AP Photo/Ebrahim Noroozi

    Как сообщает британская газета The Times, министерство иностранных дел Великобритании приостановило процесс признания иранского "Корпуса стражей исламской революции" террористической организацией, несмотря на то, что такое решение было одобрено министрами внутренних дел и безопасности Соединенного Королевства.

    Британские дипломаты, как пишет Times, сочли такой шаг слишком рискованным, так как КСИР является государственным учреждением в Иране и объявление его террористической организацией может резко осложнить перспективы диалога с Тегераном.

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    Источник в британском правительстве сообщил The Times: "К настоящему времени КСИР должен был быть внесен в список террористических организаций, но этот процесс был приостановлен".

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    МИД Великобритании комментировать эту тему редакции Times отказался.

    В конце января британская палата общин единогласно проголосовала за план, который предлагает правительству Великобритании объявить КСИР террористической организацией. Результат этого голосования не делает такое решение обязательным, но наглядно демонстрирует позицию законодателей.

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    Месяц назад британские СМИ писали, что правительство Великобритании намерено признать КСИР террористической организацией. Это должно было стать ответом на арест в Иране семерых британских граждан по обвинению в причастности к оппозиционным выступлениям. Ожидалось, что решение будет принято на фоне ужесточения репрессий в отношении участников манифестаций протеста, начавшихся в сентябре после смерти 22-летней курдянки Махсы Амини. Службами безопасности арестованы тысячи человек, десятки приговорены к смертной казни.

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    Напомним, что глава MI5 Кен МакКаллум сообщил в ноябре, что в течение 2022 года были пресечены десять попыток похищения британских граждан агентами КСИР. Уже после этого заявления министр по делам безопасности Том Тагендат объявил, что подобная деятельность продолжается.

    В 2019 году администрация президента США Дональда Трампа объявила КСИР террористической группировкой. В ходе переговоров о возвращении к ядерным соглашениям Иран требовал отменить это определение, но администрация Байдена отказалась удовлетворять это требование.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 3 Февраля 2023
    В Париже прошли переговоры Нетаниягу и Макрона, был поднят вопрос о признании КСИР террористической организацией
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 3 Января 2023
    Daily Telegraph: Великобритания объявит КСИР террористической организацией
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