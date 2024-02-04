В интервью WSJ Бен-Гвир выступил с резкой критикой политики Байдена в Газе

Издание Wall Street Journal публикует развернутый материал, посвященный министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру. В публикации отмечается, что впервые после выборов лидер "Оцма Йегудит" дал интервью иностранным СМИ.

Министр, чьи политические акции находятся на подъеме, заявляет, что выступает против соглашений с ХАМАСом, и дает понять, что будет готов выйти из коалиции, если таковое будет заключено. По его словам, глава правительства Биньямин Нетаниягу находится на распутье и должен определиться, куда идти.

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Политик предлагает вновь построить в Газе еврейские поселения и принять программу экономических стимулов для арабских жителей сектора с целью подтолкнуть их к эмиграции. Он также утверждает, что, будь президентом США Дональд Трамп, это обеспечило Израилю большую свободу действий.

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"Вместо того, чтобы обеспечить нам полную поддержку, Байден занят обеспечением Газы гуманитарной помощью и топливом – все это идет ХАМАСу. Если бы у власти был Трамп, все было бы совершенно иначе", – говорит Бен-Гвир.

47-летний Бен-Гвир – мастер создания заголовков. При этом его политические противники замечают, что именно из-за радикальных призывов лидера "Оцма Йегудит" в США и Великобритании всерьез говорят о создании палестинского государства. Кроме того, он наносит ущерб связям с США, необходимым для продолжения войны.

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За короткий период Бен-Гвир проделал путь от экстремиста до министра, от которого зависит будущее коалиции. Согласно опросам "Оцма Йегудит" – единственная правая партия, увеличившая популярность, а идея возвращения поселений в Газу, которая до 7 октября 2023 года была маргинальной, получает все большую поддержку израильтян.

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Политик заявляет: он не станет сваливать правительство Нетаниягу, чтобы к власти пришли лево-центристы. В то же время он ощущает, что его политическая карьера только начинается. "С божьей помощью, я далеко пойду", – говорит Бен-Гвир.

Реакции на интервью

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"Интервью, данное Бен Гвиром газете Wall Street Journal, представляет собой прямую атаку на международный статус Израиля, прямую атаку на военные действия, вредную для безопасности Израиля и, прежде всего, доказывает, что он ничего не понимает во внешней политике. Я бы призвал премьер-министра сдержать его, но Нетаньяху не контролирует экстремистов в своем правительстве", – заявил лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид.

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Осудил слова Бен Гвира и присоединившийся к правительству Нетаниягу Бени Ганц.