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    Пресса

    WSJ: ЦАХАЛ собрал систему из мощных насосов, чтобы затопить туннели ХАМАСа

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    WSJ: ЦАХАЛ собрал систему из мощных насосов, чтобы затопить туннели ХАМАСа
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американский источник написало, что Израиль собрал систему из мощных насосов, которую он сможет использовать для затопления сети туннелей ХАМАСа. Это разрушит туннели и заставит скрывающихся в них боевиков покинуть убежище.

    В статье говорится, что в середине ноября ЦАХАЛ завершил сборку насосов для забора воды примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Шати. Для системы используются не менее пяти насосов, каждый из которых может перекачивать тысячи кубометров воды в час из Средиземного моря в туннели. На затопление подземной инфраструктуры ХАМАСа может уйти несколько недель.

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    The Wall Street Journal пишет, что Израиль впервые проинформировал США об этом плане в начале прошлого месяца, спровоцировав споры по поводу его осуществимости и возможных последствиях для окружающей среды.

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    Источник WSJ отметил, что Вашингтону неизвестно, насколько Израиль близок к осуществлению этого плана. По словам официальных лиц, власти Израиля еще не приняли окончательного решения о дальнейших действиях, в том числе, будет ли использоваться система насосов.

    Напомним, что ранее подобный метод для разрушения сотен туннелей на границе с Газой использовал Египет.

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