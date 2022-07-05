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    Пресса

    The Jerusalem Post: власти РФ потребовали остановить деятельность "Сохнута" в России

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    The Jerusalem Post: власти РФ потребовали остановить деятельность
    AP Photo/Dmitri Lovetsky, Oded Balilty

    Во вторник, 5 июля, издание The Jerusalem Post сообщило, что российское правительство потребовало от руководства "Еврейского агентства" ("Сохнут") прекратить деятельность в Российской Федерации.

    В публикации Цвики Кляйна утверждается, что соответствующее письмо было направлено в "Сохнут" правительством РФ в начале этой недели.

    The Jerusalem Post пишет, что в "Сохнуте" подтвердили факт получения такого письма, но отказались комментировать ответную реакцию, поскольку сейчас ответ согласовывается в руководством "Сохнута" с министерством иностранных дел и канцелярией премьер-министра Израиля.

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    В публикации The Jerusalem Post приводится следующий комментарий "Сохнута": "В рамках работы делегации Еврейского агентства в России от нас время от времени требуется вносить определенные коррективы, как того требуют власти... Контакты с властями происходят постоянно, с целью продолжения нашей деятельности в соответствии с правилами, установленными компетентными органами. Даже сегодня такой диалог имеет место".

    Представитель "Сохнута" Игаль Пальмор заявил редакции NEWSru.co.il: "Еврейское агентство всегда работает в России по правилам и в соответствии с требованиями властей, и в настоящий момент мы ведем с ними диалог, чтобы продолжать работать в обычном режиме".

    Отметим, что публикации Цвики Кляйна не всегда точны. Так, например, 28 апреля он писал в The Jerusalem Post, что около 1800 новых репатриантов из России, прибывших в Израиль в течение двух месяцев после начала войны в Украине, вернулись в РФ, получив израильские паспорта. Данную информацию не подтвердили в итоге ни в министерстве алии и интеграции, ни в министерстве внутренних дел.

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