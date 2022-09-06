New York Times: По данным американской разведки, Россия покупает ракеты и снаряды в Северной Корее
Американское издание The New York Times сообщает, что Россия вынуждена была закупить миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее, поскольку испытывает острый дефицит оружия и боеприпасов на фоне войны против Украины.
Москва обратилась к государствам-изгоям, чтобы восполнить запасы вооружений, что является признаком того, что глобальные санкции серьезно ограничили возможности РФ по производству оружия, говорится в публикации Джулиана Бэрнса.
О закупке Россией ракет и артиллерийских снарядов в КНДР стало известно через несколько дней после того, как РФ
" target="_blank">получила первые партии беспилотников иранского производства, некоторые из которых, по словам американских официальных лиц, имели механические проблемы.
Официальный представитель США заявил, что, помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, Россия, как ожидается, попытается закупить дополнительное северокорейское оружие в будущем.
Детальных сведений о том, какое именно оружие производства КНДР было закуплено Москвой, пока не публикуется.
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