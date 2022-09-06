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    Пресса

    New York Times: По данным американской разведки, Россия покупает ракеты и снаряды в Северной Корее

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    New York Times: По данным американской разведки, Россия покупает ракеты и снаряды в Северной Корее
    AP Photo/Ng Han Guan

    Американское издание The New York Times сообщает, что Россия вынуждена была закупить миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее, поскольку испытывает острый дефицит оружия и боеприпасов на фоне войны против Украины.

    Москва обратилась к государствам-изгоям, чтобы восполнить запасы вооружений, что является признаком того, что глобальные санкции серьезно ограничили возможности РФ по производству оружия, говорится в публикации Джулиана Бэрнса.

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    О закупке Россией ракет и артиллерийских снарядов в КНДР стало известно через несколько дней после того, как РФ

    " target="_blank">получила первые партии беспилотников иранского производства, некоторые из которых, по словам американских официальных лиц, имели механические проблемы.

    Официальный представитель США заявил, что, помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, Россия, как ожидается, попытается закупить дополнительное северокорейское оружие в будущем.

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    Детальных сведений о том, какое именно оружие производства КНДР было закуплено Москвой, пока не публикуется.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 Августа 2022
    WP: Россия получила первую партию иранских БПЛА и недовольна их качеством
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