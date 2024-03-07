"Аль-Ахбар": Израиль предоставил Ливану неделю, чтобы избежать войны

Бейрутская газета "Аль-Ахбар" пишет, что, в то время как все внимание приковано к переговорам между Израилем и ХАМАСом о достижении "рамаданского перемирия", значительные дипломатические маневры происходят на ливано-израильской арене.

adv_12 incontent_1

Как утверждается, специальный представитель американской администрации Амос Хохштейн, посетивший несколько дней назад Бейрут, представил ливанскому руководству новый план урегулирования, предлагающий решение спорных вопросов, в том числе – ферм Шааба.

Все стороны отдают себе отчет: прогресс на ливанском направлении будет возможен только после достижения перемирия в секторе Газы.

adv_13 m_ar_1

Согласно публикации, израильское руководство сообщило ливанскому через западных посредников: последняя дата для заключения договоренностей с Ливаном – 15 марта. Если этого не произойдет, Израиль инициирует полномасштабную войну.