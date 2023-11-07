Politico: значительная часть госдепартамента выступает против произраильской политики США

Как сообщает издание Politico, сотрудники государственного департамента США подготовили меморандум, в котором выражается критика деятельности американской администрации на Ближнем Востоке после нападения ХАМАСа на Израиль.

По мнению авторов документа, США должны потребовать от Израиля прекращения огня и выступить с публичной критикой действий израильской армии и обращения с палестинцами – на данный момент такая критика высказывается только на личных встречах с израильскими представителями.

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Согласно меморандуму, отсутствие публичной критики угрожает глобальным интересам США: "Мы должны открыто осуждать нарушение норм международного права, к примеру, нанесение ударов по объектам, не являющимся законными военными целями". Авторы документа также призывают жестко осуждать насилие со стороны поселенцев.

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Politico называет меморандум выражением настроений сотрудников среднего и нижнего звена госдепартамента. В официальном комментарии пресс-службы ведомства говорится, что госсекретарь Энтони Блинкен приветствует подобные споры.