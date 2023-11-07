adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 26°
Тель-Авив:
17 - 27°
Эйлат:
23 - 34°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.877 ₪ 4.168 ₪
Иерусалим:
16 - 26°
Тель-Авив:
17 - 27°
Эйлат:
23 - 34°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ОБЩИНА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Пресса

    Politico: значительная часть госдепартамента выступает против произраильской политики США

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Politico: значительная часть госдепартамента выступает против произраильской политики США
    Wikipedia.org . Фото: Illegitimate Barrister

    Как сообщает издание Politico, сотрудники государственного департамента США подготовили меморандум, в котором выражается критика деятельности американской администрации на Ближнем Востоке после нападения ХАМАСа на Израиль.

    По мнению авторов документа, США должны потребовать от Израиля прекращения огня и выступить с публичной критикой действий израильской армии и обращения с палестинцами – на данный момент такая критика высказывается только на личных встречах с израильскими представителями.

    adv_12 incontent_1

    Согласно меморандуму, отсутствие публичной критики угрожает глобальным интересам США: "Мы должны открыто осуждать нарушение норм международного права, к примеру, нанесение ударов по объектам, не являющимся законными военными целями". Авторы документа также призывают жестко осуждать насилие со стороны поселенцев.

    adv_13 m_ar_1

    Politico называет меморандум выражением настроений сотрудников среднего и нижнего звена госдепартамента. В официальном комментарии пресс-службы ведомства говорится, что госсекретарь Энтони Блинкен приветствует подобные споры.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Октября 2023
    Байден: переговоры о прекращении огня в Газе возможны только после того, как ХАМАС освободит всех заложников
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Октября 2023
    Госдеп США не согласен с ЕС: мы против прекращения огня в Газе
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1
    adv_20 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:20 32-й день войны в Израиле. Хронология событий
    10:14 Захарова: "Израиль признал наличие у него ядерного оружия"
    09:53 Генсек ООН: "Газа превратилась в кладбище детей"
    09:46 OECD: израильская система здравоохранения – лидер по эффективности, но страдает от недофинансирования
    09:40 "Демонстративный теракт" на КПП "Каландия", нападавшая нейтрализована и задержана
    09:18 Politico: значительная часть госдепартамента выступает против произраильской политики США
    09:02 ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе при поддержке авиации. Видео
    08:37 Университет Брандейса запретил деятельность организации "Студенты за справедливость в Палестине"
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom