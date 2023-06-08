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    Пресса

    Times of Israel: Израильская система предупреждения об обстрелах будет развернута в Украине к сентябрю

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    Times of Israel: Израильская система предупреждения об обстрелах будет развернута в Украине к сентябрю
    AP Photo/LIBKOS

    Израильская гражданская система предупреждения о воздушных ударах будет развернута в Украине к сентябрю этого года, пишет издание Times of Israel со ссылкой на информированного украинского чиновника.

    Автор публикации Лазар Берман сообщает, что представители Украины и Израиля на этой неделе встретятся в Польше, чтобы обсудить детали этого процесса. Предполагается, что система будет развернута сначала в Киеве, а затем – в других украинских городах.

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    В статье отмечается, что развертывание системы задерживается на несколько недель по сравнению с первоначальными ожиданиями.

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    Подчеркивается, что речь идет именно о гражданской системе – то есть она обеспечивает только предупреждение, а не перехват ракет или беспилотников.

    Месяц назад издание Israel Defense писало, что в Украину прибыли первые три из 16 израильских систем гражданского оповещения о ракетных ударах. Публикация была проиллюстрирована снимком одного из радаров такой системы на территории Украины. Тогда отмечалось, что системы раннего предупреждения пока тестируются в Украине.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 7 Мая 2023
    Israel Defense: Украина получила первые три из 16 израильских систем оповещения об обстрелах
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