Times of Israel: Израильская система предупреждения об обстрелах будет развернута в Украине к сентябрю

Израильская гражданская система предупреждения о воздушных ударах будет развернута в Украине к сентябрю этого года, пишет издание Times of Israel со ссылкой на информированного украинского чиновника.

Автор публикации Лазар Берман сообщает, что представители Украины и Израиля на этой неделе встретятся в Польше, чтобы обсудить детали этого процесса. Предполагается, что система будет развернута сначала в Киеве, а затем – в других украинских городах.

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В статье отмечается, что развертывание системы задерживается на несколько недель по сравнению с первоначальными ожиданиями.

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Подчеркивается, что речь идет именно о гражданской системе – то есть она обеспечивает только предупреждение, а не перехват ракет или беспилотников.

Месяц назад издание Israel Defense писало, что в Украину прибыли первые три из 16 израильских систем гражданского оповещения о ракетных ударах. Публикация была проиллюстрирована снимком одного из радаров такой системы на территории Украины. Тогда отмечалось, что системы раннего предупреждения пока тестируются в Украине.