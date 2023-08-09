Wall Street Journal: Саудовская Аравия готова к миру с Израилем в обмен на уступки ПА, американские гарантии безопасности и "мирный атом"

Американское издание Wall Street Journal пишет со ссылкой на официальные источники, что США и Саудовская Аравия согласовали общие контуры сделки о признании Эр-Риядом Израиля в обмен на уступки палестинцам, гарантии безопасности со стороны США и помощь в продвижении мирной атомной программы.

Автор публикации Дион Ниссенбаум сообщает, что в настоящее время официальные лица прорабатывают детали сделки, которую они надеются заключить в ближайшие 9-12 месяцев – то есть до президентских выборов 2024 года в США.

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В то же время в публикации отмечается, что для заключения мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией есть еще множество препятствий.

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Среди основных проблем WSJ называет неготовность нынешнего правительства Израиля идти на какие-либо уступки ради урегулирования отношений с палестинской администрацией (ПА). В последние месяцы конфликт только обострился. И ничто не указывает на то, что палестино-израильские отношения в скором времени улучшатся.

Напомним, что более 20 лет Саудовская Аравия выступает с так называемой "арабской мирной инициативой". В 2002 году эта инициатива была одобрена на саммите Лиги арабских государств в Бейруте. В 2007 году ЛАГ вновь подтвердила приверженность этой инициативе на саммите в Эр-Рияде. Суть "саудовской инициативы" сводится к следующему: 1) отступление Израиля к "границам 1967 года", включая уход с Голанских высот и со спорных территорий на границе с Ливаном (гора Дов, фермы Шебаа), передача "Палестине" территорий, "оккупированных" в Иерусалиме, 2) согласие на переговоры об урегулировании проблемы палестинских беженцев (без автоматического предоставления "права на возвращение" всем беженцам и их потомкам), 3) согласие на создание независимого и суверенного палестинского государства "на всех оккупированных с 4 июня 1967 года палестинских территориях на Западном берегу Иордана и в секторе Газы, со столицей в Восточном Иерусалиме". Все правительства Израиля за последние 20 лет заявляли о категорическом неприятии этой инициативы. В последние годы Эр-Рияд, под давлением США, приостановил продвижение этой "мирной инициативы", но не отказался от нее. Причем еще два года назад Эр-Рияд заявлял, что будет готов к нормализации отношений с Израилем только после того, как Израиль признает "независимое государство Палестина".