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NEWSru.co.il :: Недвижимость4 октября 2021 г., 12:55

Как выгодно инвестировать на Солнечном берегу Болгарии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Как выгодно инвестировать на Солнечном берегу Болгарии Как выгодно инвестировать на Солнечном берегу Болгарии

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Стратегия сохранения денег зависит от множества переменных: от количества денег, расчета на доходность и от ваших планов на будущее. Один из самых старых и традиционных способов сохранить деньги - инвестировать их в квартиры. 

На сегодняшний день Болгарский рынок недвижимости востребован как никогда. Болгария, как страна с развивающейся экономикой и тем более входящая в состав Евросоюза, предоставляет ряд преимуществ для начинающих инвесторов.

05.10.21 в 18:00 вебинар – Как выгодно инвестировать на Солнечном Берегу Болгарии.

Регистрация на вебинар по ссылке


По многочисленным просьбам 05.10.21 в 18:00 эксперт по жилой недвижимости Svetlana Guller Borisov совместно с Yordan Iliev расскажут о преимуществах владения квартирой в Болгарии, и представят вашему вниманию лучшие предложения по недвижимости на Солнечном Берегу Болгарии.

Темы вебинара:
- Насколько эффективны вложения в недвижимость на южном побережье Болгарии - Вторичная недвижимость VS новостройки - Процесс покупки квартиры в Болгарии для израильтян - Налоговые аспекты при покупке квартиры в Болгарии

Бонус для участников вебинара: мы расскажем вам о процессе оформления ВНЖ и открытия банковских счетов для владельцев недвижимости в Болгарии.

*Все, кто записался, получат ссылку на лекцию в день вебинара.

О ведущих вебинара:
- Svetlana Guller Borisov. Эксперт в области жилой недвижимости. Основатель консалтинговой компании для инвесторов в недвижимость в Израиле и за рубежом "Надланистка" и проект "Как купить квартиру по цене автомобиля".
- Yordan Iliev. Генеральный менеджер и владелец компании Lodax Investments. У Йордана 14-летний опыт работы в сфере курортной недвижимости и более 1,000 индивидуальных продаж клиентам по всему миру.

Как нас найти?
Наш сайт: https://nadlanistka.com/ru/
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/267185060574050/?ref=share
Номер телефона: + 972 54 3302690 Светлана Гуллер Борисов


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