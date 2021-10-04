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Стратегия сохранения денег зависит от множества переменных: от количества денег, расчета на доходность и от ваших планов на будущее. Один из самых старых и традиционных способов сохранить деньги - инвестировать их в квартиры.

На сегодняшний день Болгарский рынок недвижимости востребован как никогда. Болгария, как страна с развивающейся экономикой и тем более входящая в состав Евросоюза, предоставляет ряд преимуществ для начинающих инвесторов.

05.10.21 в 18:00 вебинар – Как выгодно инвестировать на Солнечном Берегу Болгарии.



Регистрация на вебинар по ссылке

По многочисленным просьбам 05.10.21 в 18:00 эксперт по жилой недвижимости Svetlana Guller Borisov совместно с Yordan Iliev расскажут о преимуществах владения квартирой в Болгарии, и представят вашему вниманию лучшие предложения по недвижимости на Солнечном Берегу Болгарии.

Темы вебинара:

- Насколько эффективны вложения в недвижимость на южном побережье Болгарии - Вторичная недвижимость VS новостройки - Процесс покупки квартиры в Болгарии для израильтян - Налоговые аспекты при покупке квартиры в Болгарии

Бонус для участников вебинара: мы расскажем вам о процессе оформления ВНЖ и открытия банковских счетов для владельцев недвижимости в Болгарии.

*Все, кто записался, получат ссылку на лекцию в день вебинара.

О ведущих вебинара:

- Svetlana Guller Borisov. Эксперт в области жилой недвижимости. Основатель консалтинговой компании для инвесторов в недвижимость в Израиле и за рубежом "Надланистка" и проект "Как купить квартиру по цене автомобиля".

- Yordan Iliev. Генеральный менеджер и владелец компании Lodax Investments. У Йордана 14-летний опыт работы в сфере курортной недвижимости и более 1,000 индивидуальных продаж клиентам по всему миру.

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Наш сайт: https://nadlanistka.com/ru/

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Номер телефона: + 972 54 3302690 Светлана Гуллер Борисов