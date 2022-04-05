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NEWSru.co.il :: Недвижимость5 апреля 2022 г., 11:56

Утвержден генеральный план для расселения 150 тысяч репатриантов из Украины и России

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Утвержден генеральный план для расселения 150 тысяч репатриантов из Украины и России

Национальный совет по проектированию и строительству утвердил во вторник, 5 апреля, генеральный план расселения волны репатриантов из Украины и России, потенциал которой оценивается в 150 тысяч человек.

Как уже сообщалось ранее, репатриантов планируют селить на освобожденных ЦАХАЛом военных базах, во временных трейлерных кварталах, в имеющихся свободных квартирах. Также будет рассмотрена возможность временного разрешение на разделение больших квартир на несколько единиц жилья для сдачи в аренду.

Согласно плану, приоритет будет отдаваться расселению репатриантов в периферийных населенных пунктах севера и юга страны, "как и в случае с репатриантами Большой Алии".


При создании трейлерных поселков приоритет будет отдаваться государственным землям при населенных пунктах, способных обеспечить комплекс муниципальных и общественных услуг, и с доступом к рабочим местам.

План должен быть утвержден правительством к началу лета, сообщает "Калькалист".

Председатель объединения проектировщиков Барух Йоскович раскритиковал утвержденный план, утверждая, что при его подготовке не были учтены ошибки периода Большой Алии. По словам Йосковича, в конечном итоге трейлерные поселки обходятся государству существенно дороже решений, позволяющих ускорить долгосрочное строительство

Критики проекта отмечают также, что при его подготовке не учитывался тот факт, что новые репатрианты будут стремиться туда, где у них есть родные и друзья, которые помогут облегчить абсорбцию. Соответственно, именно в районах массового проживания представителей предыдущих волн репатриантов из Украины и России будет наибольший спрос на жилье.

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