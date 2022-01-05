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NEWSru.co.il :: Недвижимость5 января 2022 г., 15:49

Министры объявили об увеличении пособий по аренде жилья репатриантам

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Министры объявили об увеличении пособий по аренде жилья репатриантам

В среду, 5 января, министр финансов Авигдор Либерман и министр строительства Зеэв Элькин сообщили об увеличении пособий по аренде жилья репатриантам, ожидающим получения социального жилья и снимающим квартиру на свободном рынке (не у членов семьи).

"В соответствии с постановлением правительства №289, изданным по инициативе министра строительства и при поддержке министерства финансов, увеличен размер помощи в аренде пожилым людям и семьям репатриантов, ожидающим получения социального жилья, с целью приравнять права очередников министерства абсорбции, к правам очередников министерства строительства. Повышенные пособия поступили непосредственно на банковские счета репатриантов, имеющих право на помощь, 3 января без каких бы то ни было бюрократических процедур", – говорится в официальном сообщении*.

Пособия по аренде жилья для репатриантов не повышались в течение последнего десятилетия. Министерствам строительства и финансов удалось увеличить объем помощи репатриантам на сумму около 200 млн шекелей в год.


На сегодняшний день пожилые репатрианты получали в общей сложности до 1365 шекелей на человека и 1740 шекелей на пару в месяц. В настоящее время ежемесячная помощь увеличена в среднем до 2230 шекелей, а в декабре 2022 года сумма помощи для этой группы населения увеличится до 3100 шекелей в месяц.

До сих пор семьи репатриантов до трех детей получали в общей сложности 2250 шекелей в месяц. После увеличения максимальная ежемесячная помощь этим семьям составляет 3100 шекелей. Кроме того, семьи репатриантов с четырьмя и более детьми на данный момент получали ту же сумму – 2250 шекелей в месяц, но после увеличения максимальная помощь этим семьям составит до 3900 шекелей в месяц в зависимости от места жительства семьи.

Министр финансов Авигдор Либерман отметил: "Мы обещали позаботиться о новых репатриантах и выполняем обещание, увеличивая пособия как для пожилых, так и для семей репатриантов. Это граждане, которых государство должно поощрять и поддерживать всеми способами".

В свою очередь министр строительства Зеэв Элькин сказал: "Много лет, и как депутат Кнессета, и как министр абсорбции я боролся за повышения пособия на съем очередникам министерства абсорбции и уравнения их в правах с очередниками министерства строительства. Я рад, что наконец-то мне удалось добиться победы в этой многолетней борьбе и реализовать наше предвыборное обещание".

*В редакцию NEWSru.co.il поступили обращения от читателей из указанной категории, которые сообщили, что пока получили пособия в прежнем размере. Мы обратились в министерство строительства, откуда нам сообщили: "Надбавки получили те, кто стоит в очереди на социальное жилье". Однако читатели, сообщившие, что надбавка ими пока не получена, относятся именно к этой категории.


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