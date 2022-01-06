Компания "Азриэли" получила разрешение на строительство спиральной башни в Тель-Авиве, самой высокой в Израиле

Компания по управлению коммерческой недвижимостью "Азриэли" получила от тель-авивской муниципальной комиссии по планированию и застройке разрешение на строительство четвертой башни в комплексе "Азриэли".

Три башни комплекса, круглая, квадратная и треугольная, давно являются одним из символов Тель-Авива. Новая башня, спиральная, будет выше не только трех других, но и самой высокой в Израиле.

Высота 91-этажной башни составит 350 метров. Это на 112 метров выше башни в комплексе "Сарона", также построенном "Азриэли", которой принадлежит текущий рекорд высотности.

На нижних ярусах спирали будут размещаться торговые объекты, над которыми, последовательно, будут размещаться офисные помещения, квартиры на съем и отель. Здание будет иметь шесть этажей подземной парковки и отдельный коммерческий этаж, на котором будет располагаться станция "красной" линии трамвая.