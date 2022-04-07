Канада запретила покупку жилья иностранцами

После того, как цены на жилье в Канаде выросли на 50% за два года, правительство Джастина Трюдо объявило о введении запрета на покупку жилья в стране иностранными гражданами.

Мораторий введен на два года и не будет распространяться на тех, кто имеет статус постоянного жителя и на тех, кто намерен перебраться в Канаду на постоянной основе.

Также правительство вводит освобождение от налога сберегательных программ, открытых с целью покупки жилья канадцами младше 40 лет, выделяет миллиард канадских долларов на строительство социального жилья и планирует ряд других мер общей стоимостью 10 миллиардов канадских долларов.