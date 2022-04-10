Одобрена программа помощи в съеме жилья новым репатриантам, прибывшим из Украины и сопредельных стран

В воскресенье, 10 апреля, правительство одобрило предложение министра финансов Авигдора Либермана, министра алии и интеграции Пнины Тамано-Шете и министра строительства Зеэва Элькина о жилищной составляющей программы "Возвращаемся домой" по экстренному приёму и размещению репатриантов из Украины и сопредельных стран.

Правительство Израиля одобрило план помощи в аренде жилья новым репатриантам в рамках программы "Возвращаемся домой". Речь идёт об автоматическом предоставлении денежной помощи без справки о доходах и договора об аренде.

Выплаты будут перечисляться ежемесячно в течение одного года с момента репатриации. Размер помощи - 2300 шекелей в месяц для одиночек, 2900 шекелей для пар с одним или двумя детьми и 3400 шекелей для семей с тремя и более детьми. Репатрианты, имеющие право на пособие и не являющиеся владельцами жилья, также получат значительную помощь в размере от 1750 до 2150 шекелей в месяц в течение 12 месяцев.

Эти пособия будут предоставляться в дополнение к выплатам из фонда для беженцев, которые составляют от 6000 до 15000 шекелей на семью, и ежемесячным выплатам по корзине абсорбции в размере от 2700 до 6400 шекелей на семью в течение 6 лет в зависимости от состава семьи репатрианта.

План помощи приведет к значительному увеличению располагаемого дохода новых репатриантов и, как ожидается, ускорит и сделает более эффективной интеграцию репатриантов в израильское общество.

Министр финансов Авигдор Либерман: "Решение правительства - воплощение сути сионизма и заботы друг о друге, лежащей в основе создания Государство Израиль – быть домом для всех евреев. Все репатрианты, помимо корзины абсорбции и первоначальной помощи, получат ежемесячное пособие а течение первого года, которое послужит подспорьем на первых шагах их жизни в своей стране".

Министр иммиграции и абсорбции Пнина Тамано-Шете: "Большинство репатриантов из Украины прибыли в Израиль, проделав трудный путь. Они были вынуждены оставить все свое имущество и деньги в воюющей стране. Мы в правительстве чувствуем свою ответственность и стремимая помочь и максимально облегчить их быт. После того, как репатрианты покинут отели, которые мы арендовали для них заранее, им будет предоставлена ​​помощь в аренде, чтобы они смогли адаптироваться к новой жизни с минимумом финансовых забот. И министр Либерман, и министр Элькин, и я прошли путь репатриации в Израиль, поэтому мы хорошо понимаем, как работает система абсорбции, какие бюрократические барьеры ждут репатриантов. Я благодарю коллег за слаженную партнерскую работу и участие в этом большом мероприятии по срочному приему репатриантов."