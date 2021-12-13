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NEWSru.co.il :: Недвижимость13 декабря 2021 г., 13:45

Правительство одобрило законопроект о введении налога на заброшенные постройки

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Правительство одобрило законопроект о введении налога на заброшенные постройки

Законодательная комиссия правительства одобрила законопроект депутата Михаль Шир ("Тиква Хадаша") об отмене освобождения заброшенных построек от уплаты муниципального налога ("арноны").

Законопроект ограничивает срок освобождения от налога двумя годами с правом получить продление на год, если владелец принимает активные меры по приведению здания в порядок или по его сносу.

Согласно имеющейся оценке, в Израиле около 1,5 миллионов квадратных метров заброшенных построек, расположенных по большей части в центральных кварталах городов.


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