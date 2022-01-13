Вокруг бывших британских бункеров в районе Стелла-Марис в Хайфе построят новый жилой квартал

Хайфская окружная комиссия по планированию и застройке утвердила план строительства нового жилого квартала в районе Селла-Марис в Хайфе на участке площадью 50 тысяч квадратных метров, где расположены 4 бункера британской армии времен мандата.

Новый квартал будет расположен возле кварталов Кармель Царфати и Рамат-Шауль, к северу от улицы Черняховского и к востоку от канатной дороги.

В квартале планируется строительство 5-15 этажных домов на 460 единиц жилья, включая 115 малогабаритных квартир. Также планируется строительство променада общей площадью 13 тысяч кв.м., на котором будут расположены общественные и коммерческие здания. Британские бункеры и позиции британской армии времен мандата будут сохранены и вписаны в ландшафт.