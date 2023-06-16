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    Недвижимость

    ЦСБ: цены на недвижимость снизились впервые за 4,5 года, аренда продолжает дорожать

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    ЦСБ: цены на недвижимость снизились впервые за 4,5 года, аренда продолжает дорожать
    Gili Yaari/Flash90

    Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте-апреле 2023 года цены на покупку жилья снизились на 0,2% по сравнению с февралем-мартом. Это первое снижение цен на жилье с января 2019 года.

    Напомним, что предыдущие два месяца индекс цен на покупку жилья не менялся. Рост цен на жилье за последние 12 месяцев составил 9,8%.

    Следует отметить, что ситуация с ценами была неоднородной в разных частях страны. Снижение цен было отмечено в Центральном округе (-1,9%) и Северном округе (-1,3%). В Иерусалимском округе цены не изменились. А вот в Хайфском (+0,2%), Тель-Авивском (+1,3%) и Южном (+1,4%) цены выросли.

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    Индекс цен на покупку новых квартир также снизился на 0,2%, в основном за счет квартир, субсидированных государством. Без них индекс цен на новые квартиры вырос бы на 0,1%.

    В то время, как рост цен на покупку жилья остановился, цены на аренду жилья, долгое время отстававшие от цен на покупку, продолжили стремительно сокращать отставание. В мае 2023 года аренда жилья для тех, кто продлевает контракт, подорожала на 3,6%, а для тех, кто подписывает новый контракт – на 8,6%.

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