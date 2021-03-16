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NEWSru.co.il :: Недвижимость16 марта 2021 г., 12:44

Свадьбы и похороны под землей: опубликованы первые главы генерального плана ТАМА-40

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Свадьбы и похороны под землей: опубликованы первые главы генерального плана ТАМА-40

Последние два года центральные органы планирования занимались подготовкой нового генерального плана ТАМА-40, который должен определить политику реализации подземного строительства.

На текущий момент подземное строительство осуществляется в основном для автомобильных парковок и бомбоубежищ. Во вторник, 16 марта, подкомиссии по принципиальным вопросам планирования (ВАЛАНТА) будут представлены первые главы нового генплана.

Газета The Marker опубликовала выдержки из нового плана:


Одна из первых целей ТАМА-40 – обязать органы местной власти определить комплексы и территории, обладающие потенциалом реализации подземного строительства, а также оценить возможные объемы такого строительства и области его применения.

В первую очередь это касается районов плотной городской застройки, в которых государство планирует возможность обязать застройщиков реализовать возможности подземного строительства в качестве условия для реализации надземного строительства.

Еще одна цель плана – выявление объектов, которые "напрасно" занимают территорию на поверхности земли в районах плотной застройки, хотя могут быть размещены под землей, такие как паркинги, кинотеатры, банкетные залы, спортивные залы, складские помещения и т.д.

Рассматривается также возможность включить разработку подземных площадей в качестве обязательного условия для реализации проектов обновления городских кварталов, таких как "Расселение-Застройка".

Согласно еще одной главе нового плана, все новые кладбища будут строиться под землей, как и расширения существующих кладбищ. Кроме того, планируется сводить вместе и переносить под землю в специальные инфраструктурные коридоры все кабели и трубопроводы.

Авторы плана осознают сложности, с которыми столкнется реализация подземного строительства, в том числе – чисто психологическое неприятие его значительной частью населения. Поэтому ТАМА-40 должен содержать, по крайней мере на начальных этапах, такие инструменты, как существенные налоговые льготы и удобные инструменты кредитования и мобилизации капитала.


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