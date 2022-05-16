Рост цен на покупку жилья в Израиле достиг 16,3%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в феврале-марте 2022 года цены на покупку жилья в Израиле выросли на 1,9%, а рост цен за последние 12 месяцев составил 16,3%.

Цены на новые квартиры в феврале-марте выросли на 1%, а за последние 12 месяцев – на 20,7%.

Несмотря на усилия правительства темпы роста цен на жилье вплотную приблизились к показателям 2009-2010 годов, а для новых квартир – превысили их.

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В распределении по округам в Центральном округе квартиры подорожали за год на 18,5%, в Иерусалимском – на 16,7%, в Тель-Авивском – на 16%, в Хайфском – на 14,9%, в Северном – на 13,8%, в Южном – на 12,3%.