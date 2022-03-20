Открыта запись на жилищную лотерею: 10000 квартир со скидками до 1 млн шекелей

В воскресенье, 20 марта, открылась запись на серию лотерей, в которых будет разыгрываться право на покупку субсидированного жилья для семей (включая гражданский брак), не имеющих собственного жилья и для одиночек старше 35 лет, не имеющих собственного жилья.

Записаться на участие в лотерее можно на правительственном сайте "Дира бе-Анаха". Запись продлится до 23:59 вторника, 29 марта.

Для того, чтобы записаться на лотерею, необходимо оформить "Справку о правах" ("теудат закаут"). Стоимость оформления – 240 шекелей.. На прошлой неделе, после того, как стали известны сроки проведения лотереи, были поданы заявки на оформлении 17 тысяч "справок о правах", из которых 9 тысяч были оформлены. В общей сложности с 2017 года, когда началось проведение лотерей, было выдано 273 тысячи "справок о правах", значительная часть которых все еще действительна на текущий момент. Проверить наличие "Справки о правах" можно на сайте "Дира бе-Анаха", введя номер удостоверения личности и ПИН-код.

В общей сложности в рамках различных правительственных программ будут разыгрываться скидки на 10028 квартир в следующих населенных пунктах: Лод – 1420 квартир; Акко – 1035 квартир; Ашдод – 860 квартир; Димона – 733 квартиры; Офаким – 521 квартира; Беэр-Яаков – 512 квартир; Иерусалим – 462 квартиры; Тверия – 444 квартиры; Ришон ле-Цион – 409 квартир; Бейт-Шеан – 332; Ор-Акива – 326; Ор-Йегуда – 322; Эйлат – 301; Бат-Хефер – 299; Ашкелон – 297; Рехасим – 296; Бней-Брак – 289; Беэр-Шева – 247; Нагария – 175; Тель-Авив-Яффо – 163; Тират а-Кармель – 125; Афула – 91; Нацерет – 90; Кирьят-Шмона – 72; Кирьят-Тивон – 51; Нетивот – 43; Сдерот – 28; Хайфа – 25; Кармиэль – 24; Туран – 18; Маале-Адумим – 18.

Поскольку речь идет о "сборной солянке" разных жилищных программ, включая остатки программы "Цена для новосела", размер скидок колеблется. По большей части максимальная скидка составит 300 тысяч шекелей от рыночной цены, однако в нескольких проектах может достигать 1 миллиона шекелей. Кроме того, в тех проектах, которые остались в рамках "Цены для новосела", ранняя запись дает преимущество. В остальных проектах шансы всех записавшихся равны вне зависимости от времени записи.

В большинстве проектов минимальный требуемый собственный капитал – 100.000 шекелей или 10% от стоимости квартиры (большее из двух). Выигравшие в лотерею смогут получить ипотеку в размере до 90% от стоимости жилья.

Малая часть проектов уже получила разрешение на строительство и будет готова в течение двух лет. Большая часть находится на различных стадиях бюрократического процесса и сроки их строительства могут растянуться на 5 лет и более. По условиям лотерей, победители не имеют права продать квартиру в течение 5 лет после вселения или в течение 7 лет с момента выигрыша в лотерее.