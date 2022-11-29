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    Недвижимость

    Банк Израиля ужесточил требования для получения ипотеки

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    Банк Израиля ужесточил требования для получения ипотеки
    Flash90. Фото: Н.Шохат

    Инспектор банков в Банке Израиля по итогам проведенной проверки пришел к выводу, что коммерческие банки по-разному подходят к оценке размера дохода клиентов, желающих получить ипотечную ссуду.

    После этого банкам было рекомендовано ввести единую систему оценки, в которую должна включаться только постоянная часть дохода, без элементов, которые могут измениться, такие как добавка за сверхурочные, возвраты расходов работодателем, 13-я зарплата и т.д.

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    Как следствие, для многих клиентов, особенно находящихся на ранних стадиях карьерного роста, размер ипотеки, которую они смогут получить, существенно сократится.

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    Напомним, что согласно инструкциям Банка Израиля, банк не может выдать клиенту ипотеку, ежемесячный возврат по которой превышает 50% от месячного дохода семьи. По факту банки стараются не превышать порог в 40%, поскольку сверх него они должны делать отчисления по "высокорисковым кредитам" в размере 100% от суммы, превышающей этот порог.

    Согласно отчету Банка Израиля, в за последний год доля рисковых кредитов среди ипотечных ссуд (возврат превышает 30% ежемесячного дохода) выросла с 34,8% от всех ссуд до 46,8% от всех ссуд.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Недвижимость // 28 Ноября 2022
    Моше Гафни намерен запретить банкам повышать ставки по ипотеке в случае повышения учетной ставки
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