Банк Израиля ужесточил требования для получения ипотеки
Инспектор банков в Банке Израиля по итогам проведенной проверки пришел к выводу, что коммерческие банки по-разному подходят к оценке размера дохода клиентов, желающих получить ипотечную ссуду.
После этого банкам было рекомендовано ввести единую систему оценки, в которую должна включаться только постоянная часть дохода, без элементов, которые могут измениться, такие как добавка за сверхурочные, возвраты расходов работодателем, 13-я зарплата и т.д.
Как следствие, для многих клиентов, особенно находящихся на ранних стадиях карьерного роста, размер ипотеки, которую они смогут получить, существенно сократится.
Напомним, что согласно инструкциям Банка Израиля, банк не может выдать клиенту ипотеку, ежемесячный возврат по которой превышает 50% от месячного дохода семьи. По факту банки стараются не превышать порог в 40%, поскольку сверх него они должны делать отчисления по "высокорисковым кредитам" в размере 100% от суммы, превышающей этот порог.
Согласно отчету Банка Израиля, в за последний год доля рисковых кредитов среди ипотечных ссуд (возврат превышает 30% ежемесячного дохода) выросла с 34,8% от всех ссуд до 46,8% от всех ссуд.
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