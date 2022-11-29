Банк Израиля ужесточил требования для получения ипотеки

Инспектор банков в Банке Израиля по итогам проведенной проверки пришел к выводу, что коммерческие банки по-разному подходят к оценке размера дохода клиентов, желающих получить ипотечную ссуду.

После этого банкам было рекомендовано ввести единую систему оценки, в которую должна включаться только постоянная часть дохода, без элементов, которые могут измениться, такие как добавка за сверхурочные, возвраты расходов работодателем, 13-я зарплата и т.д.

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Как следствие, для многих клиентов, особенно находящихся на ранних стадиях карьерного роста, размер ипотеки, которую они смогут получить, существенно сократится.

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Напомним, что согласно инструкциям Банка Израиля, банк не может выдать клиенту ипотеку, ежемесячный возврат по которой превышает 50% от месячного дохода семьи. По факту банки стараются не превышать порог в 40%, поскольку сверх него они должны делать отчисления по "высокорисковым кредитам" в размере 100% от суммы, превышающей этот порог.

Согласно отчету Банка Израиля, в за последний год доля рисковых кредитов среди ипотечных ссуд (возврат превышает 30% ежемесячного дохода) выросла с 34,8% от всех ссуд до 46,8% от всех ссуд.