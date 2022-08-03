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    Недвижимость

    Утвержден план строительства метрополитена в Гуш-Дане

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    Утвержден план строительства метрополитена в Гуш-Дане
    Moshe Shai/FLASH90

    Утвержден план строительства метрополитена в Гуш-Дане

    Национальная комиссия по проектированию и строительству утвердила национальный контурный план ТАМА-70, посвященный строительству метро в Гуш-Дане.

    План представляет собой пакет постановлений и инструкций, регулирующих все вопросы строительства и прокладки инфраструктур в зонах пролегания будущих линий метрополитена.

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    Комиссия также отложила на 45 дней решение по поводу запрета на проекты ТАМА-38 в районах пролегания метро, потребовав от 24 муниципалитетов, на территории которых оно будет пролегать, предоставить отчеты по поданным прошениям на ТАМА-38 в этих районах. Рассматривается вопрос о введении запрета на проекты в радиусе от до 300 или до 800 метров от станций метро.

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    Строительство метро в Гуш-Дане предусматривает прокладку трех линий общей протяженностью 150 километров со 109 станциями на территории 24 муниципалитетов.

    Линия М1 должна соединить Раанану и Кфар-Сабу с Ришон ле-Ционом, Лодом и Реховотом, пройдя через Тель-Авив.

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    Линия М2 должна соединить Петах-Тикву с Рамат-Ганом и Тель-Авивом

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    Линия М3 является соединительной между линиями М1 и М2.

    На текущий момент полностью утверждены проекты строительства линии М3 и южного отрезка линии М1. Остальные участки находятся на продвинутых стадиях утверждения.

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    Комиссия по национальным инфраструктурам на закрытом совещании одобрила запрос компании НЕТА о разделении строительства главной 85-километровой ветки метро М1, которая должна соединить Раанану с Реховотом, на три сегмента.

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    Также утверждена приоритезация строительства центрального сегмента этой ветки от перекрестка Глилот до станции "Ришоним" в Ришон ле-Ционе.

    Строительство ветки М2 между Холоном и Петах-Тиквой и часть ветки M3 до аэропорта Бен-Гурион планируется завершить к 2035 году, а достройку северного и южного сегментов первой ветки и второго сегмента третьей ветки – не раньше 2040 года.

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    В марте 2022 года компания развития городского транспорта НЕТА сообщила о завершении приема заявок на участие в тендере по проектированию и сопровождению строительства метрополитена в Гуш-Дане.

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    В общей сложности было подано 12 заявок. Победитель, который будет выбран в два этапа, будет отвечать за этап подробного проектирования и сопровождения строительных подрядчиков вплоть до завершения строительства и пуска метрополитена.

    Все консорциумы состоят из израильских и иностранных компаний, представляющих семь стран мира – шесть европейских стран (Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия, Бельгия) и Индию. Китайские корпорации, до сих пор активно участвовавшие в израильских инфраструктурных проектах, заявок не подавали. В то же время можно ожидать, что они будут участвовать в борьбе за право на строительство и концессионное управление метрополитеном.

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    Среди иностранных компаний, которые намерены побороться за проект – германская железнодорожная компания Deutsche Bahn, индийская Delhi Metro Rail Corporation, итальянская Metropolitana Milanese.

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