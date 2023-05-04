ЦСБ: сколько нужно копить, чтобы купить квартиру в Израиле. Данные по городам

Согласно данным центрального статистического бюро, чтобы купить среднюю квартиру в Израиле, среднестатистическому израильтянину в 2022 году требовалось откладывать в сторону полную зарплату 12,9 лет.

Однако в связи с больший разницей в ценах и в зарплатах, этот показатель существенно отличается от города к городу. Об этом свидетельствуют данные, представленные ответственной за жилищную статистику в ЦСБ доктором Ларисой Флейшман на прошедшей в Нетании конференции, посвященной сектору недвижимости.

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Так, среднестатистическому жителю Иерусалима требуется 26,9 лет, чтобы купить квартиру в столице. На втором месте – Бней-Брак, жителю которого потребуется 25,4 года зарплат. Далее следуют Бат-Ям, жителю которого потребуются 22,6 лет, чтобы купить квартиру в собственном городе, и Тель-Авив, где этот показатель составляет 22,2 года. Замыкают пятерку Нетания и Бейт-Шемеш, жителю которых нужно откладывать зарплату 19,9 лет.

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В Рамат а-Шарон нужно копить зарплату 19 лет, в Раанане – 18,1 лет, в Холоне – 17,1 лет, в Ашдоде – 16,8 лет, в Рамат-Гане и Кфар-Сабе – 16,4 лет, в Од а-Шароне и Ришон ле-Ционе – 16,1 лет, в Петах-Тикве – 16 лет, в Реховоте – 15,7 лет, в Пардес-Хане – 15,4 лет, в Хадере – 15,3 лет, в Ашкелоне – 13 лет, в Хайфе – 10,1 лет, в Беэр-Шеве – 10 лет.