Пользователи соцсети Reddit признали самым уродливым строением в мире дом в Бат-Яме

В конце прошлой недели пользователи соцсети Reddit выбрали самое уродливое здание в мире. Этого титула удостоился 12-этажный жилой дом в Бат-Яме.

Здание было построено в 70-е годы прошлого столетия, его первый этаж занимают магазины, офисы, супермаркет и парковка. Дом был снят с помощью дрона и опубликован в соцсети Reddit одним из пользователей.

Телеканал i24 отмечает, что вместе с этим строением за звание самого уродливого боролись - "советский" дом в столице Болгарии, Софии, а также трущобы на Филиппинах и в ЮАР.

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Израильские обозреватели, в свою очередь, отмечают, что речь идет о типичном для страны строении. С 1950 по 1970 год в Израиле было построено множество подобных домов. Печального титула строение удостоилось из-за своей запущенности: из-за сломанных жалюзи, ржавых решеток на окнах и перилах, кондиционеров, "украшающих" его фасад. Не добавляют строению привлекательности солнечные панели и спутниковые тарелки на крыше.