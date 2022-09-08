Собственный капитал, необходимыый для получения ипотеки на среднестатистическую квартиру, превысил 1 млн шекелей
Данные индекса жилищной недвижимости, публикуемого раз в квартал газетой "Калькалист" совместно с центром исследования рынков недвижимости в Тель-Авивском университете, повышение Банком Израиля учетной ставки пока что не достигает одной из целей – охлаждения рынка жилья.
Повышение ставки вместе с инфляцией и сохраняющимся высоким спросом на покупку жилья привело к повышению размера среднего месячного платежа по ипотеке на 36,8% за год с 6.426 шекелей в среднем во втором квартале 2021 года до 8.793 шекелей в среднем во втором квартале 2022 года. Только за второй квартал 2022 года, когда началось резкое повышение ставки, средний размер платежа вырос более, чем на 1000 шекелей, из которых около половины – за счет повышения ставки, а вторая половина – за счет подорожания квартир.
Параллельно продолжает расти и минимальный собственный капитал, необходимый для получения ипотеки на покупку жилья. Во втором квартале 2022 года минимальный собственный капитал для покупки четырехкомнатной квартиры вырос на 24,8% и составил 1,23 миллиона шекелей, впервые превысив уровень в миллион шекелей.
Во втором квартале учетная ставка выросла на 0,65%, а средние ставки по ипотеке подорожали на 0,57%-0,58%. В то же время цены на жилье выросли за квартал на 6,6%, при том, что размер свободного дохода у населения остался неизменным.