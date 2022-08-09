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    Недвижимость

    За последний год резко выросло количество исков о выселении арендаторов-неплательщиков

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    За последний год резко выросло количество исков о выселении арендаторов-неплательщиков
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    Газета "Глобс" публикует результаты двух исследований по искам о выселении арендаторов-неплательщиков, проведенных компанией "Дифферент", специализирующейся на оказании услуг квартировладельцам, и НКО "Тамнун", занимающейся анализом информации юридического характера с помощью платформы "Толаат а-Мишпат".

    Оба исследования, основанные на анализе исков о выселении за последние 9 лет, отмечают резкий рост количества поданных исков, начиная с последнего квартала 2021 года. За первые семь месяцев 2022 года было подано больше исков, чем в рекордном до сих пор 2020 году.

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    Январь, март и июнь 2022 года – рекордные месяцы по количеству поданных исков за все девять лет.

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    35% исков последнего года поданы в мировые суды Тель-Авивского округа, 21% – в суды Центрального округа, 18% – в суды Северного и Хайфского округа, 14% – в суды Южного округа и 12% – в суды Иерусалимского округа.

    Только 2% рассмотренных исков были отклонены, в 77% случаев суд вставал на сторону квартировладельца, полностью или частично, и 21% исков были отозваны после урегулирования конфликта вне стен суда.

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