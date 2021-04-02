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NEWSru.co.il :: Досуг2 апреля 2021 г., 07:39

Иерусалим – "мостик между собой и собой". Наринэ Абгарян в передаче "Детский недетский вопрос"

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Иерусалим – "мостик между собой и собой". Наринэ Абгарян в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Наринэ Абгарян – писатель и блогер, член попечительского совета благотворительного фонда "Созидание". Первый разговор с ней был записан в декабре 2019 года. Нынешняя передача непохожа на предыдущую.


Самым важным качеством человека Наринэ называет милосердие.

Она умеет прощать. "Со мной невозможно поссориться. Я могу обижаться максимум минуту".

Говоря об Иерусалиме, Наринэ так говорит о своем восприятии города: "Это мостик между собой и собой".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Наринэ Абгарян

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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