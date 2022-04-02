Уилл Смит покинул Киноакадемию после инцидента на церемонии вручения премии "Оскар"

Знаменитый голливудский актер Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США после инцидента на церемонии вручения "Оскара", в ходе которой он ударил ведущего Криса Рока, пишет издание Deadline.

Как сообщалось ранее, во время 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США "Оскар", состоявшейся в Dolby Theatre в Голливуде (Лос-Анджелес), произошел скандал: в прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит ударил ведущего шоу Криса Рока (видео).

Рок неуместно пошутил "об удивительной, очень короткой прическе" актрисы Джады Пинкетт-Смит – жены Уилла Смита, которая сейчас страдает от алопеции – аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос. Джада была возмущена. Уилл сначала смеялся вместе со всеми, возможно не расслышав слов Криса. Но потом вышел на сцену, резко ударил Рока по лицу и вернулся на свое место. Затем Уилл, уже с места, высказал, что он думает по поводу Рока.

Успокоившись, а возможно и проконсультировавшись с адвокатами, Уилл Смит на своей странице в Instagram принес извинения, он назвал свое поведение на церемонии вручения премии "Оскар" "неприемлемым и непростительным". "Шутки в мой адрес – часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, и я отреагировала эмоционально. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я сорвался, и я был неправ... В мире любви и добра нет места насилию. Я также хотел бы извиниться перед Академией, продюсерами шоу, всеми посетителями и всеми зрителями в мире", – пишет Смит.

Уилл Смит стал в этом году лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль Ричарда Уильямса в фильме "Король Ричард". Он принес извинения и перед своими коллегами по этой киноработе.