Иерусалим:
20 - 26°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
19 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг2 апреля 2022 г., 06:09

Уилл Смит покинул Киноакадемию после инцидента на церемонии вручения премии "Оскар"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Уилл Смит покинул Киноакадемию после инцидента на церемонии вручения премии "Оскар"

Знаменитый голливудский актер Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США после инцидента на церемонии вручения "Оскара", в ходе которой он ударил ведущего Криса Рока, пишет издание Deadline.

Как сообщалось ранее, во время 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США "Оскар", состоявшейся в Dolby Theatre в Голливуде (Лос-Анджелес), произошел скандал: в прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит ударил ведущего шоу Криса Рока (видео).

Рок неуместно пошутил "об удивительной, очень короткой прическе" актрисы Джады Пинкетт-Смит – жены Уилла Смита, которая сейчас страдает от алопеции – аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос. Джада была возмущена. Уилл сначала смеялся вместе со всеми, возможно не расслышав слов Криса. Но потом вышел на сцену, резко ударил Рока по лицу и вернулся на свое место. Затем Уилл, уже с места, высказал, что он думает по поводу Рока.


Успокоившись, а возможно и проконсультировавшись с адвокатами, Уилл Смит на своей странице в Instagram принес извинения, он назвал свое поведение на церемонии вручения премии "Оскар" "неприемлемым и непростительным". "Шутки в мой адрес – часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, и я отреагировала эмоционально. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я сорвался, и я был неправ... В мире любви и добра нет места насилию. Я также хотел бы извиниться перед Академией, продюсерами шоу, всеми посетителями и всеми зрителями в мире", – пишет Смит.

Уилл Смит стал в этом году лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль Ричарда Уильямса в фильме "Король Ричард". Он принес извинения и перед своими коллегами по этой киноработе.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 29 марта 2022
Актер Уилл Смит извинился за то, что ударил ведущего шоу на церемонии "Оскар"
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 28 марта 2022
Церемония "Оскар-2022": поддержка Украины и пощечина за оскорбление. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Досуг // 28 марта 2022
Скандал на церемонии "Оскар": актер Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за неуместную шутку о прическе жены

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:09 Уилл Смит покинул Киноакадемию после инцидента на церемонии вручения премии "Оскар"
07:09 "Чтобы не мнил себя Богом". Станислав Белковский в передаче "Детский недетский вопрос"
12:39 "Аладдин" - новый спектакль Израильского балета. Иногда мечты сбываются…
12:36 Snow Show - "сНежное шоу" или культурный феномен нашего времени
22:56 "Крепкий орешек" Брюс Уиллис завершает карьеру из-за болезни
12:09 Главная туса сезона: в тель-авивский "Ангар 11" заезжает Моргенштерн
13:21 Ави Беньямин Трио: спектакль-концерт "Термен"
06:19 Актер Уилл Смит извинился за то, что ударил ведущего шоу на церемонии "Оскар"
09:06 Скандал на церемонии "Оскар": актер Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за неуместную шутку о прическе жены
05:38 Лауреаты "Оскара" 2022 года. Полный список
Загрузка...