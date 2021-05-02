"Заповедник 168": Каникулы на выживание. Длинный список врагов. Политическое кино. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 168-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Последние новости России.

2. Кремль поет об отношениях с Европой.

3. Кинематографический сюжет о том, что происходит в мире.



Инфоповоды:

– Путин объявил выходными в России дни с 1 по 10 мая.

– Согласно рейтингу свободной прессы Россия занимает 150 место в списке из 180 государств. Соседние места занимают Конго и Гондурас.

– Шойгу приказал до 1-го мая вернуть на места войска, задействованные в ходе учений вблизи границ с Украиной.

– Согласно заявлению ученого секретаря РАН ежегодно страну покидает 70 тысяч ученых.

– Госдума приняла закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании. – Продолжается дипломатический кризис в отношениях России и стран ЕС.

– Правительство России составит список "недружественных стран", в который точно войдут США.

– Лукашенко поделился очередными деталями "покушения на него". По словам Лукашенко, его собирались расстрелять на параде из гранатомета.

– Украина поспросила у Германии оборонительное вооружение. Но глава МИД Германии выступил против.

– Пашинян объявил о своей отставке перед выборами, назвав её "технической".

– Меркель в очередной раз поддержала "Северный поток-2", назвав его исключительно "коммерческим проектом".

– Глава МИД Турции заявил, что признание Байденом геноцида армян в 1915 году является "политическим авантюризмом".

– Правительство РФ опубликовало проект постановления, регулирующего "просветительскую деятельность". В этом постановлении "просветительская деятельность" трактуется очень широко, под определение подпадают даже обучающие ролики в Интернете. Отныне заниматься такой деятельностью можно только при заключении договора, при наличии двухлетнего стажа педагогической деятельности и справки из психдиспансера.



Все выпуски "Заповедника" (DW)