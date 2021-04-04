"Заповедник 164": Навальный в заложниках. Сказка про Меркель. Ментальная война против России. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 164-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Путин и кремлевские сотоварищи берут Навального в заложники.

2. Сказочный сюжет о Меркель и ее рейтинге.

3. Песенка пропагандистов и Кремля о том, как защититься от нападок Запада в ментальной войне.



Инфоповоды:

– Евросоюз и США призвали российские власти обеспечить Навального медицинской помощью после сообщений об ухудшении его состояния.

– Ошибочные решения о карантине на Пасху, а также сообщения о том, что депутаты из ХДС наживались на продаже медицинских масок привели к падению рейтинга Меркель.

– Байден заявил о своих планах идти на второй срок.

– Советник министра обороны РФ заявил в интервью журналу "Арсенал Отечества", что Запад развязал против России "ментальную войну".



Все выпуски "Заповедника" (DW)