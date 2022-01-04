Иерусалим:
6 - 11°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
10 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг4 января 2022 г., 19:25

На фоне скандала: "Какдила" Омера Адама занимает первые места в рейтингах Spotify и Apple Music

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На фоне скандала: "Какдила" Омера Адама занимает первые места в рейтингах Spotify и Apple Music

Песня Омера Адама "Какдила" на фоне громкого скандала вышла на первые места среди израильской музыки на стриминговых сервисах Spotify и Apple Music.

В YouTube эту песню прослушали уже более миллиона раз.

Большинство радиостанций, несмотря на скандал, продолжают ставить слушателям песню "Какдила", однако руководство "Кан Гимель" приняло решение не включать ее в свой плейлист. Руководство "Гальгалаца" еще не приняло решения на эту тему.

Напомним, в канун Нового года израильский певец Омер Адам выпустил песню под названием  "Какдила", герой которой жалуется на свою русскоязычную подругу, которая наотрез отказывается учить иврит и только выражает недовольство израильской действительностью.


Сразу после выхода песни разгорелся скандал, который начался с резкой критики в адрес Омера Адама со стороны лидера "Аводы" Мейрав Михаэли. Министр транспорта обвинила певца в оскорблении русскоязычных женщин и в разжигании стереотипов.

Михаэли поддержали многие представители общины. В частности, израильская актриса Юлия Плоткин, приехавшая в страну в раннем детстве, заявила, что певец смеется над "русскими" девушками, и сказала, что намерена бойкотировать Адама.

Сам певец в ответ на критику заявил, что это шуточная песня, в которой он не собирался никого оскорблять. Адам подчеркнул, что его семья "кавказского происхождения" и что он сам относится к этой общине.

Мнения в самой русскоязычной общине разделились. Пользователи социальных сетей как стыдят Омера Адама, так и пишут, что этот скандал высосан из пальца. Многие также отмечают, что песня "Какдила" с точки зрения мелодии является подражанием хитам Верки Сердючки. Правда, одни видят в этом оммаж украинской поп-звезде, а другие - плагиат.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 04 января 2022
Продолжается скандал с песней Омера Адама "Какдила": актриса Юлия Плоткин призвала бойкотировать певца

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:25 На фоне скандала: "Какдила" Омера Адама занимает первые места в рейтингах Spotify и Apple Music
12:19 Продолжается скандал с песней Омера Адама "Какдила": актриса Юлия Плоткин призвала бойкотировать певца
19:36 "Заповедник": лучшие песни проекта в 2021 году
07:24 "Нельзя поддаваться таланту". Георгий Васильев в программе "Детский недетский вопрос"
12:23 Французский шансон в программе "Мой любимый Париж"
18:20 Игра в пузырьки
14:36 "Человек-паук: нет пути домой" первым c начала пандемии заработал миллиард долларов
19:10 "Заповедник 198": Новогодняя сказка о том, как царь Вован историю России переписывает – мультсатира
17:07 Буква Каф в поэзии. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
13:59 Рейтинг "Модели 2021 года": триумф 18-летней сибирячки Софии Стейнберг
Загрузка...